不少人在點外送時，可能會遇到訂單被取消的狀況，然而，有名外送員則分享自身遇到的狀況，不得不回報要取消訂單；他在前往店家要取餐時，沒想到飲料店2樓竟在冒濃煙，於是他只好回報派單中心表示要取消訂單，也向派單中心人員解釋「店家失火...」，該外送員也自嘲「外面走多了，什麼事都遇得到」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳1段影片，影片中是在高雄市苓雅區自強夜市1間飲料店，然而飲料店的2樓狂冒黑煙，並伴隨著爆裂聲響與火光，底下還有消防隊佈水線灌救；該起火警是發生在今(14)日上午9時許，消防隊獲報後，派遣11車24人前往灌救，所幸火勢在30分鐘內撲滅，這起火災也未造成人員受傷。

原PO也還原當時狀況，他向派單中心回報「派單你好，我要取消訂單」，而派單中心的值班人員則反問他「怎麼了？」，他則回應對方「店家失火」，並附上系統上訂單狀況的截圖。

貼文一出，網友紛紛留言表示「客人表示我的飲料怎麼遲遲未到還被取消」、「冰紅茶變熱紅茶」、「最正宗的熟成紅茶」；另外還有網友提到，當下在該飲料店買完飲料在與老闆娘聊天時，突然聽見爆炸聲，一往上看才發現2樓玻璃破裂在悶燒，當下老闆娘也趕緊打119，她也表示希望飲料店一切沒事。