迎接耶誕及跨年，台中市政府打造多處燈景藝術，除了16日將開幕的「2022台中耶誕嘉年華」，在柳川、台中火車站設置水舞、燈光及雷射等拍照打卡熱點，17日起並舉辦「石岡花漾藝術燈節」，將打造「幸福轉運下一站」、「奇幻星際湛石岡」、「遇見騎跡放光彩」等7大主題燈區，邀民眾賞燈。

台中市政府民政局長吳世瑋指出，2022年石岡花漾藝術燈節從12月17日展開，將持續舉辦到明年2月5日，將在綠六廣場、東豐綠廊、鵲橋、石農咖啡廣場、情人木橋等處，打造7大主題燈區，分別為幸福轉運下一站、奇幻星際湛石岡、遇見騎跡放光彩、星空有約共嬋娟、心心相映百花漾、誓約相守到白頭及螢光漫漫不夜城，邀民眾賞燈。

石岡花漾藝術燈節將於12月17日晚間點燈，當晚邀請台語歌后張秀卿、台語天王陳雷等人演出，石岡區長劉素幸表示，今年展區新增「0蛋月台」光布，利用現地保留的火車車廂打造星光璀璨列車；另高7米的八芒星耶誕樹、主燈「璀燦星空塔」皆設在綠六廣場，搭配水流線條，創造「幻彩精靈樹」藝術裝置。

此外，「2022台中耶誕嘉年華」也將於16日開幕，台中市政府新聞局指出，耶誕嘉年華去年大受好評，今年更以進階版的柳川水舞秀動感呈現，活動期間傍晚5點半到9點半、每半小時水舞演出一場，透過水舞秀搭配草地燈光、植栽投射與雷射燈片投射，演奏出一曲台中專屬的耶誕幻想曲。

耶誕嘉年華展區分別在台中火車站前廣場、綠川及柳川，以「台中好甜，心動於中」為主軸，矗立在火車站前的「心花朵朵」耶誕樹高達15公尺，也將於16日晚間6點點亮。