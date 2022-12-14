「SHOOTING STAR ASIA TOUR IN TAIPEI」福利圖。 （iMe提供）

泰國男星Bright、Win、Dew、Nani因去年演出泰版《流星花園》（F4 Thailand： Boys Over Flowers）在泰國爆紅，在眾多粉絲們敲碗下終於展開亞洲巡迴見面會，繼印尼、馬來西亞、菲律賓之後，即將來台與粉絲見面。4人皆表示已迫不急待地想見到台灣粉絲，希望能多點時間與台灣粉絲互動。

當中Bright擁有中、美、泰血統的他五官深邃，濃眉大眼的外型成功擄獲女粉絲的心。而擁有華人血統的Win說得一口流利英語，2020年與Bright合演BL劇《只因我們天生一對》大受歡迎，在組F4前兩人已經是一對CP。另外，模特兒出身的Dew及Nani則是首次拍劇，隨著組F4後表示彼此互相更加認識，相信未來的日子大家都會越來越好。

「SHOOTING STAR ASIA TOUR IN TAIPEI」將於明年2月5日（日）晚點6點30分在台北國際會議中心（TICC）登場，門票將於本周日中午12點在拓元售票系統開賣，更多詳情請洽主辦單位iMe TW官方臉書查詢。