2022九合一選舉綠營慘敗，藍營指責民進黨側翼網軍誤國，民進黨則辯稱自己沒有網軍。有媒體今(14日)披露2020年總統大選的網軍群組對話紀錄、成員名單，這些群組裡有不少政壇大咖、綠委小編，包含總統府副秘書長黃重諺、民進黨副秘書長林鶴明、前黨主席特助洪耀南、立委林楚茵、王定宇等，最多的還是匿名網軍側翼，例如「峰狂打臉94爽」等，讓國民黨台北市議員徐巧芯看了怒喊：「不能只有我看到！」

徐巧芯今(14日)在臉書轉貼最新媒體報導，怒喊「不能只有我看到！（綠營側翼全面起底）」；根據《民報》報導，取得2020年總統大選的網軍群組對話紀錄、成員名單，包括「小英臉書LINE戰友團媒體資訊分享群組」、「粉專聯合平台」、「2020反國民黨」、「選戰戰鬥團」、「94i交流」，群組裡頭分別有不少政壇大咖，如總統府副秘書長黃重諺、民進黨副秘書長林鶴明、前黨主席特助洪耀南、立委林楚茵、王定宇等人。

群組裡還可見立委鄭運鵬的助理韓璟、卓榮泰的特助、蘇貞昌系統的李懷仁、剛當選新北市議員的張嘉玲等人。當年群組裡也不乏有頭有臉的「專家素人」，例如今年輔選陳時中的「焦糖哥哥」陳嘉行、「財經網美」胡采蘋、醫師楊斯培、醫師蔡依橙、資深媒體人王時齊等人。

最多的還是匿名網軍側翼，例如「峰狂打臉94爽」管理員陳小峰，「抓到了！這梗很綠」管理員馬丁徐、陳奕安等，這些網軍群組的成員大同小異，還曾由側翼領袖陳小峰、林義祥發起網路會談，並邀請黃重諺參與；也曾有網軍在記事本上揭露，訊息來源都是「民進黨中央」，分部門、分層級來與友軍戰略性合作；另曾有網軍指稱，曾在2020年總統大選前買廣告宣傳蔡英文、農委會、外交部，還幫忙攻擊對手韓國瑜。

網軍都有邀請政壇大咖提供意見，例如《民報》取得的對話資料中，有提到邀黃重諺在會談中說：「盡量安排在晚上下班後……會談內容完全不設限……會談純屬私人身份的網路閒聊，會談內容均不代表任何官方立場。」當然也有更清楚說明選戰戰鬥團的緣起，「因為大家的粉專要嘛已經在側翼群組，要嘛有別的地方任務，所以獨立拉一窗，做戰鬥協調用。……未來戰鬥的主要三大區塊是：能源、農業、教育」。