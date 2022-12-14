永豐金證券「豐存股-美股」平台12/22升級推出單筆加碼、即時賣出兩項功能，讓投資人可以透過豐存股平台優惠手續費更有彈性投資美股。

根據證券商同業公會美股定期定額市場統計，自去年7月開辦以來參與人數增幅快速，今年10月底累積客戶數達42,197戶，較年初成長超過兩倍達208％；10月單月成交金額達新台幣5億元，較年初成長89％，顯示美股存股紀律投資熱度持續上升。

國內美股定期定額存股龍頭券商永豐金證券指出，從「豐存股-美股」平台分析，上架70檔個股與65檔ETF，今年以來至12/7日止，ETF類型拿下熱門標的前四名，顯示美股投資人在今年的情勢中追求穩健，分散風險、成份股可汰弱換強的ETF。

前四名依序為全球股票型ETF、美國標普500指數ETF、美國大中小型股票皆涵蓋的ETF、納斯達克100指數ETF，第五名為個股，由蘋果公司獲得。

因應投資人對美股投資的需求，滿足不同交易策略的理財操作，「豐存股-美股」12/22起推出美股單筆加碼與即時賣出兩項功能。

即時賣出功能則降低美股賣出價格的限制，在美股交易時段內，投資人皆可新增/刪除賣出委託，賣出時點選擇更自由，輕鬆實現投資策略。

永豐金證券鼓勵大家理性存股、健康生活，與投資人一起瘋足球，限時推出足球快閃活動，12/18前至永豐金證券Facebook官方粉絲團參與貼文互動，就可以抽比賽用球、冠軍獎盃等好禮。此外、12/30前完成豐存股申購（台股/美股均適用）可以抽iPhone14 Pro。