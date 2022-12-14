第一銀行長年深耕ESG（環境、社會、公司治理），績效表現獲得高度肯定，14日再獲行政院國家永續發展委員會企業類國家永續發展獎，並由行政院院長蘇貞昌頒獎，第一銀行董事長邱月琴受獎，為金融業唯一兩度獲「國家級」永續發展榮耀，踏實履行「永續金融，第一品牌」承諾。

一銀今年已獲行政院環保署國家企業環保獎巨擘獎、經濟部節能標竿獎銀獎、內政部綠建築標竿企業獎及台灣永續能源研究基金會台灣永續行動獎「環境永續面向」金獎、銀獎及「社會共融面向」金獎等多項大獎。

一銀全面審視聯合國於2015年提出的17項永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），透過行內ESG委員會及綠色金融委員會雙平台，規劃與業務連結之創新項目並內化為永續經營的行動方案，持續向下扎根推廣，經過多年努力，ESG已深植行內成為經營管理文化並形成多項創新行動。

另為強化氣候變遷風險管理並響應2050淨零排放政策，一銀將氣候變遷風險納入風險管理政策，亦將氣候變遷議題納入風險管理委員會專案報告並邀請獨立董事列席指導，組成CDP碳揭露小組及TCFD氣候相關財務揭露小組，規劃年度工作目標及行動，由上到下強化公司氣候治理能力。

一銀還全方位導入ISO環境與能源等各項管理系統，盤查組織自身與投融資對象溫室氣體排放量，更為國內首家導入ISO20400永續採購指南的公股銀行，據以管理組織自身及財務供應鏈上客戶、供應商環境與氣候等相關風險。

因應「臺灣2050淨零排放路徑藍圖」，一銀海內外共34棟自有行舍大樓取得綠建築標章，其中28棟為鑽石級綠建築居國銀之冠；近兩年已採購1,500萬度綠電，逐步轉供予一銀總行大樓、資訊大樓及國內18家營運據點使用，另持續降低對高污染/高耗能產業投融資比重，更為公股銀行率先推出「永續績效連結授信專案」，透過和客戶議合將ESG績效表現納入優惠融資評估重點。

一銀為達成消除貧窮、消弭不平等以及減緩氣候變遷等作為，長期投入社會關懷與環保公益，2020年面對疫情挑戰，捐贈紅外線熱像測溫儀、智慧防疫自助機等防疫物資予多家醫療院所，同時，積極改善臺灣「無醫鄉」問題，協助花蓮縣牙醫師公會提升「瑞穗牙科醫療站」設備及臺大醫院金山分院建置中繼病房，讓當地居民得以就近就醫，免去長途求醫之不便；2017年起，啟動「綠光傳愛」永續計畫，迄今已協助7家社福機構、44所偏鄉學校安裝節能LED燈具共13,106套，愛心足跡橫跨臺灣北、中、南、東地區，預估51家受惠單位年節省逾110萬度用電。

展望未來，一銀將持續關注國內外永續治理發展趨勢，發揮金融業影響力，貫徹「永續金融，第一品牌」目標。