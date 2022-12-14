美股啟動通膨降溫行情，台股14日開高收高，外資匯入轉為買超，且國際美元指數重挫，激勵新台幣重返強勁升勢，終場收在30.582元兌1美元，創逾一周新高，升值1.42角，為逾一周單日最大升幅，總成交量14.47億美元。

外匯交易員表示，美國發布11月消費者物價指數（CPI）年增率7.1％，並低於市場預期的7.3％，仍延續10月明顯放緩的趨勢，將提供聯準會（Fed）鴿派立場支持，美債殖利率走低，美股科技股帶頭猛衝，四大指數全部收高，亞股一片紅通通，台股漲勢強勁，最後大漲216點至14,739點，帶動新台幣重返升值，盤中最多升值1.8角至30.541元。

外匯交易員認為，美國通膨連續二個月有感下滑，Fed今年最後一次利率決策會議，將在台北時間15日凌晨發布決議，市場可說已確立這次升幅將減為2碼（1碼是0.25個百分點）無懸念，預期外資接下來可望加大匯入，帶動新台幣新一波升勢，短線先看能否順利攻破30.5元重要心理關卡。