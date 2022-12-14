金門高中校長許自佑(右1)與圖書館主任李衛脩(右2)在現場細心的解說金中圖書館的歷史沿革。(圖／金門高中提供)

為了讓全國各界能看到金門與金門高中別具特色的圖書館，金門高中圖書館以「防空洞上的創生圖書館」為主題，入選於國立師範大學圖書館舉辦的中華民國圖書館學會「2022圖書館海報展」，並於學會網站設置專區線上展示(網址：https://www.lac.org.tw/news/30621)。各參展單位透過海報介紹其有關業務之豐碩成果，以提供各圖書館經驗交流及觀摩的機會。

在2022圖書館海報展中，金門高中是唯一的高中圖書館參展學校，在展場吸引很多台灣圖書館界同道或旅臺校友前往觀賞，與會者對金中圖書館建構的沿革歷史都深感好奇，也有到場的校友對學校圖書館在整修後的嶄新風貌深表讚嘆。

校方表示，金門高中於1951年創校，經歷1954年九三砲戰遷校及1958年八二三炮戰學生遷台就讀，1960年復校。八二三炮戰後金門地區進入「單打雙不打」的悲情歲月，在那隨時都有砲彈打過來的時期，政府指導挖掘防空洞，金門高中圖書館在1965年由「兵工」於現址建造1樓平房之館舍，「防空洞」的背景來自於戰爭。

金門高中圖書館走過戰火、走過平房，於1987年重建為2樓，因應師生閱讀需求，於2017年進行改造，以服務師生、提供自主學習空間為主的規劃設計概念改造，另設有特殊館藏室專門典藏金門地區郷土資料，包括地區機關學校出版品如縣志、縣籍作家出版品、其他金門之出版品與早期金門日報等及本校出版品。目前圖書館雖有各種新穎數位的設施，但於館內仍保存傳統紅磚瓦牆，象徵者在知識保存形式的轉化改造過程中，知識的傳承本質永不改變。

金門高中校長許自佑表示，該校圖書館今年是首次參加圖書館海報展，也是唯一入選的高中學校，本次有國私立大學圖書館及縣市圖書館一起參加，但以高中圖書館資源、編制及負責人力都遠不如其它參展的圖書館，更突顯能獲入選參展真的非常難得。

為了參與此次盛會，跟現場民眾分享金門高中充滿戰地特色的圖書館，校長許自佑偕同圖書館主任李衛脩與行政助理李榕茵，在現場以自製的明信片及影片輔助介紹解說，吸引眾多人潮佇足圍觀，也很幸運地和與會的經濟部中央地質調查所建立合作的共識，雙方將積極合作引入更多的資源至金門高中，為地區學子提供更好的學習輔助！