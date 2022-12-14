日媒透露，日本外相林芳正最快今年12月下旬訪問中國，並與中國國務委員兼外長王毅舉行會談，雙方正就此協調。林芳正除將在會談中說明安保3文書內容外，預料會提出台灣情勢和中國在東海的海洋活動，敦促北京自制。

日本《每日新聞》引述日本政府消息人士透露，林芳正計畫12月下旬或2023年1月訪問中國，雙方正就此協調。日中關係的穩定化，以及為避免偶發性軍事衝突而強化溝通等，將成為討論議題。

報導指出，林芳正計畫在會談中，就16日即將通過日本內閣會議決定的「國家安全保障戰略」等安保相關3文書內容進行說明。雙方預料會討論中國公務船在釣魚台周邊海域的活動，以及共軍8月發射彈道飛彈落入日本專屬經濟海域（EEZ）等議題。

時事通信社報導，日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平11月舉行元首會談，雙方確認將維持包含元首層級的緊密溝通，也就協調林芳正訪問中國達成共識。這將是林芳正就任外相以來首次訪問中國。