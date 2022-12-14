本屆世足賽在波灣地區的卡達舉行，儘管國家不大，卻展現十足富裕和先進，去年10月世界博覽會也在這區的阿拉伯聯合大公國杜拜舉行，凸顯因產油而富裕的波灣地區，正努力擺脫僅依賴石油的經濟體質和國際觀感，以舉辦大型賽事、國際活動和政經峰會，躋身國際舞台並提升其知名度，激勵波灣富裕債也踢出績效第一的亮眼表現。

理財專家表示，波灣六國政經合作組織在資本市場發展更積極且已有成果，今年全球央行快速升息抗通膨，導致政府跟企業債務成本墊高，但波灣國家卻受到信評機構肯定，信評與展望仍獲得提升。包括卡達在11月獲標普提高其主權債信評等至AA級，阿曼更相繼獲得惠譽、標普調升其主權債信評級至BB級，巴林獲標普調升其主權債信展望至正向。

理財專家指出，2019年起摩根大通將波灣債券納入其所編製的新興市場債指數成份後，波灣債逐漸受國際投資人關注。觀察台灣唯一僅投資波灣地區的債券基金「富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金」，短中長期表現勝過一般的新興市場債基金。

根據理柏資訊統計，今年來全球各類債市多大幅下跌，但該基金創造2％以上正報酬，且近二年、三年與五年累積6.93％、9.09％與28.48％績效，都居同類新興市場債基金之冠，其中五年績效更居257檔所有境外債券基金第一名。

國際貨幣基金10月展望報告中預估，今年波灣六國經濟成長率為6.4％，高於去年的3％，且波灣政府今年財政應是全球少見有盈餘的區域，財政盈餘佔GDP比重7.3％，優於去年的赤字比重0.6％。

今年大環境不佳，波灣債市表現相對抗跌，理財專家強調，觀察全球跌勢劇烈時，波灣債跌幅僅廣泛新興債市的一半，凸顯波灣國家財政實力更加堅實，合計波灣政府債和企業債中，有75％債券信評為A-級以上，匯集高品質債的資產，正可提供全球經濟狀況不佳時，強有力的防禦性功能。