隨著各地逐步從疫情復常，大眾情緒稍為改善，對未來的看法亦較為正面。根據富達國際最新公布的《2022年全球情緒調查》顯示，近半數港人對前景感樂觀，但計劃延遲退休人士較去年調查時增加。

富達國際表示，今年度的調查於大陸內地、香港、新加坡、日本和澳洲等17個市場進行，訪問逾20,000名受訪者，旨在深入分析各地大眾對其財務、健康、工作和生活的看法。

調查結果顯示，全球過半數受訪者對未來持正面態度，其中亞洲大眾普遍較歐洲大眾感到樂觀。香港方面，49％的受訪者對未來感到樂觀，較感到悲觀的（36％）為多。不過，感樂觀的比例仍低於全球平均（51％）及大部分亞洲地區，如印度（64％）及新加坡（60％）。

富達國際表示，針對港人儲蓄投資的主要目標分別為，維持目前的生活方式或收入（98％）、為晚年生活做準備（96％）及確保退休後財務安穩（96％）。此結果與全球大眾的意向及去年調查結果相若。

港人投資意向普遍放眼長線，三分之二的受訪者表示在過去6個月有增加投資，當中超過四分之一港人表示有信心長遠經濟將復甦或增長。在年輕一族（20-38歲）和高收入人士（每月80,000港元以上）中，較多受訪者表示曾於過去6個月增加投資。

富達國際指出，此次調查顯示，超過四分之一（27％） 的50歲以上人士預計需延遲退休，比計劃提前退休的人數（9％）高出3倍。相較2021年，計劃延遲退休的50歲以上人士增加（2021年為18％），而計劃提前退休的人士則減少（2021年為 20％）。計劃延遲退休的兩大原因分別為，退休儲備低於自身預期（48％）及享受工作並期望工作年期可以更長（39％）。

此外，富達將於20日公布首份「台灣女性財務自主大調查」調查結果！