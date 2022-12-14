全聯呷七碗櫻花蝦米糕，329元。（全聯提供）

大潤發王品嚴選福滿烏參佛跳牆，1299元。（大潤發提供）

大潤發彭園譚府玉皇烏雞湯，698元。（大潤發提供）

家樂福名店年菜與套餐組端出超過80道／組以上，包含獲米其林一星肯定的「富錦樹星級年菜套組」等。（家樂福提供）

愛買量販獨家，米其林必比登推薦祥和蔬食蟹黃獅子頭，350元。（愛買提供）

愛買量販獨家，桃園喜來登福兔迎祥如意年菜套組，2380元。（愛買提供）

安永鮮物年節圍爐澎派料理，獨家推出林聰明龍虎斑獅子頭。（安永鮮物提供）

超市量販搶攻年菜商機，業者表示，受前兩年疫情宅家影響，年菜業績屢創高峰，而今年預購開跑以來，也更較去年同期成長2成以上，消費者仍偏好佛跳牆、人蔘烏骨雞湯、櫻花蝦米糕等經典款，人氣排隊名店、米其林必比登餐廳等也頗受歡迎。

全聯今年推出88道料理，即起至2023年1月8日預購，卡友指定滿1000元，送生鮮買菜金50元，預計今年年菜預購業績可較去年成長2成。全聯調查，開賣至今最受歡迎前5名為「呷七碗櫻花蝦米糕」、「郭老師黃耆紅棗枸杞烏骨雞湯」、「海味街芋頭炊粉」、「蔬食佛跳牆」及「紫想芋見菱甜米糕」，發現消費者除偏好經典款外，也漸重視人文友善議題。

全聯進一步表示，從歷年銷售來看，過年前4周的銷售占比，約占整體6成，預計今年買氣將漸發酵，其中套餐類因方便實惠最受歡迎，今年再推出7款限量年菜組，價格帶從1380元至2990元，套餐也特別推薦去年賣逾3000套，蟬聯冠軍寶座的「京老舖十全十美團圓年菜組」，含干貝鮑魚佛跳牆、人參烏骨雞湯等，全聯今年獨家販售限量4000組。

大潤發於12月25日前，預購套組年菜享早鳥價95折，2023年1月23日前買型錄冷凍年菜，單筆滿1888元送150元現金抵用券等。大潤發觀察，今年買氣較去年佳，同期整體業績較去年成長20%，開賣2周冷凍年菜就屬雞湯、佛跳牆最受青睞，又以雞湯已賣出3000盒獲得熱銷冠軍，套組年菜目前以「阿嬤ㄟ辦桌菜年闔家團圓年菜組」銷量最佳，12道澎派菜色，只賣3288元，平均1道不到300元，是高CP值的組合。

愛買量販統計去年年菜業績破4300萬元，創歷年新高，今年共推出119款年菜套餐與單品，其中40款為量販獨家，獨家商品有五星級「桃園喜來登福兔迎祥如意年菜套組」、世界廚王游國誠師傅推薦的「農漁樂海陸珍品賀年宴年菜套組」、漢來大飯店梅汁蒸排骨，及獲米其林必比登推薦的素食餐廳－祥和蔬食料理的蟹黃獅子頭、髮菜蔬翅羹等。12月25日前預購年菜套組，滿1900元享免運、2023年1月8日前買年菜商品，滿1500元送100元熟食現金抵用券。

家樂福今年名店年菜與套餐組，總計端出超過80道以上，包含了榮獲米其林一星的「富錦樹星級年菜套組」，及家樂福獨家上架「麒王府五福年菜組」等，統計去年年菜就再度創下上億元的業績，今年比較去年同期，還能維持成長10％。

以健康超市為訴求的安永鮮物，今年攜手嘉義排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」、米其林一星的富錦樹台菜香檳、添好運，及米其林必比登推薦的祥和蔬食等知名品牌，共推出數十道年菜。