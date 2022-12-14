天團「五月天」14日推出新歌〈為你寫下這首情歌〉MV，同是2022年年末推出最後一首歌曲，主唱阿信日前真摯告白：「可惜一年只有12個月，不然13月14日發一首新歌，是不是一生一世的浪漫？不然12／14也可以，因為我知道無論世界怎麼變，妳一定會聽見。」引起粉絲熱情回應。

五月天日前為拍攝新歌MV，特地前往當時尚未開幕的飯店取景，怪獸和石頭還特別站上堆高機跨到24層樓高的飯店頂樓天臺屋簷夾層，只見兩人相當淡定，完全不懼高，彈奏吉他帥氣破表，十足展現敬業精神。MV從朝霞拍到星空，從高空取景，俯瞰城市，將住在城市的你珍藏於心，而這次MV沒有邀請演員共演，主要也是因為這首情歌是獻給觀眾，每個觀看者都是情歌主角。

阿信今在臉書分享新歌，「為你寫下這首情歌，你成年，你畢業，你初戀，你失戀，已忘記你點播了多少歌曲，中秋端午、耶誕跨年，與那個最難忘的情人節，關於人生的流轉，關於世界的變遷，萬語千言，我只想，為你寫下這首情歌，因為我知道，你一定會聽見。」

他們即將從23、24、25、30、31日及2023年1月1、7、8日於樂天桃園棒球場舉辦的「五月天2023 諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」，粗估吸引20萬名粉絲到場支持。