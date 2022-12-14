美式賣場好市多提供許多物美價廉的商品，吸引不少忠實粉絲到場選購，其中New English的「骨灰罈紅茶」成為不少人的心頭好。不過有網友分享，骨灰罈紅茶似乎更換包裝，一組3甕堆疊在賣場中，讓上萬人看了紛紛笑翻。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，「改了三小甕的包裝，買了這下全家人的位置都準備好了」。仔細一看，白色、藍色、薰衣草紫色等不同顏色的小甕裝成一盒，排排坐落在賣場的落地區，讓人不由自主就被吸引住目光。

好市多的New English紅茶罐推出一次3甕組合包，讓許多網友看了笑翻。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

事實上，骨灰罈其實是經典品牌New English的各類紅茶包，一組囊括早餐茶、下午茶、伯爵茶的茶包，可說是一次三享受。由於鐵罐造型神似骨灰罈，因此又被稱為「骨灰罈紅茶」，過去也曾推出深紫色、棗紅色等不同配色，吸引不少網友選購。

對此，許多人紛紛回應，「一家人就是要整整齊齊的」、「一家3口未來的好去處，好市多幫你們想到了，來一趟好市多，帶走全家的未來，請洽各大好市多收銀台」、「子孫有孝順嗎⋯⋯有哦」、「啊…可是我家有5位」、「莊嚴的現場，突然肅然起敬，佛經背景音樂響起」。