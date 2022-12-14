對於明年房市景氣，合庫董事長雷仲達在受訪時指出，明年房市應會呈「量縮較價跌顯著」的狀態，最主要由於政府打炒房等房市管制措施奏效，且央行數度升息使利率上升，因此會使買方更加觀望，成交量也會下降，而另一方面，由於缺工及建材價格處於高檔，使價格下降不易，更會加深買賣雙方對成交價的歧見，因此比起價格因為缺工及建材價格處於高檔導致降價空間有限，反而成交量萎縮幅度更加顯著。

合庫15日由雷仲達出面與工會理事長陳金渠完成第六度團體協約的續約，並在會後接受媒體訪問。至於明年合庫的房貸業務量，雷仲達表示仍會希望房貸業務至少能比照經濟成長率成長；若以經濟成長率明年的表現來看，主計處11月預估明年經濟成長率為2.75％，因此預估合庫明年房貸業務成長率目標，應會訂在3％至5％之間。

對於明年的整體市場環境，雷仲達指出，目前國外的主要預測機構，都認為明年經濟成長會趨緩，包括美國、英國、歐洲地區的PMI都在50％以下，此外，主計處最新公布的統計顯示，出口數字已呈二位數的負成長，因此，他認為影響明年經濟較大的變數在於出口，但另一方面，內需服務業則會反過頭來成為帶動經濟成長的動能；至於整體的投資環境，雷仲達認為股債價格今年都跌太多，加上美國聯準會升息已進入尾聲，這會是重新布局投資的好契機。

財長蘇建榮在14日也特別前來見證合庫勞資雙方再簽團協，並盛讚合庫勞資關係是「公股的模範」，由於合庫在2022年加薪6.67％，使工會也期待明年加薪水準，並且在會場喊話，對此雷仲達則回應，由於今年加薪有約4％的部分是配合政府一致的政策，因此，目前還不能決定明年加薪水準。至於年終獎金，合庫銀由於去年的獲利已達214億元，為公股銀行之間獲利最好，基期太高再加上股債投資損失，使合庫銀一直到11月終於較去年同期恢復成長，除了雷仲達表示2個月年終、2.6個月績效獎金沒問題之外，若加上約當2個月的員工酬勞，合庫銀今年的年終水準，將至少在6個月以上。