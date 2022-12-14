據交通部統計，今年前九月全台發生27萬1660件交通事故，其中18-24歲機車騎士受傷就超過88,000人、死亡235人。因此，國泰產自2017年以來即和各校園合作，建置VR版校園交通風險地圖，目前累計合作學校達12所，國泰產險14日前進屏東公布屏東大學交通衝突熱點。

交通部資料顯示，屏東縣今年1至9月每10萬人交通事故死傷高達2,018人，為了協助更多青年學子提升風險意識，國泰產險「校園交通風險地圖」前進屏東，今(14日)在國立屏東大學舉行「屏東事，屏大事－守護學子用路安全」成果發表會，由屏東大學、國泰產險共同攜手，揭露屏東大學三大校區(民生校區、屏商校區與屏師校區)的「Web VR校園交通風險地圖」及風險改善建議報告書，讓學生透過VR虛擬實境科技親身走進容易發生事故的交通衝突熱點，以懶人包方式宣導校園鄰近區域的交通風險重點，降低校園交通事故機率。

另據交通部統計，今年前9月全台發生27萬1660件交通事故，其中18～24歲機車騎士受傷就超過88,000人(佔24.4％)、死亡235人(佔10.2％)，顯示年輕駕駛為機車事故高風險族群，特別是剛取得駕照的大學生，事故主要因為駕駛經驗少及不熟路況。因此，國泰產險表示，該公司自2017年起即開始推動「校園交通風險地圖專案」，6年來已合作12所學校，年觸及人數逾11,000人。

國泰產險損害防阻部協理謝昶盛表示，國泰產險建置屏大風險地圖歷時7個月，彙整分析屏東縣政府警察局及學校提供之交通事故資料、確立交通衝突熱點，並與國立陽明交通大學教授吳宗修查勘現場，希望藉由風險地圖的建置，降低屏東地區的交通事故率。

屏東大學校長陳永森表示透過與國泰產險合作，這次發布的校園交通風險地圖及風險報告書，不但可提供相關單位專業道路工程改善方向，也有助於屏東學子與市民了解高風險地點的肇事因素，提高用路人的風險意識，降低交通事故發生。

參與發表會活動的屏大學生表示，透過風險地圖來學習交通安全觀念是全新體驗，透過科技輔助，可以更身歷其境辨識風險，從遊戲中學習到交通知識，未來經過這些熱點會更加注意，相信對降低校園交通事故很有幫助。