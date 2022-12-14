南臺灣發展最亮點「高雄亞洲新灣區5G AioT創新園區」獲重大進展，園區位居關鍵位置之「高雄多功能經貿園區特貿三都市更新案」，係高雄市政府攜手台電公司之全台最大公辦都更案，開發區占地面積達5.3公頃，興富發建設獲選該都更案北基地之最優申請人，與高雄市政府簽訂委託實施契約後，即委由兆豐銀行、第一銀行及合作金庫銀行三大公股行庫共同統籌主辦10年期326億元聯合授信案，率先登場。

本都更案開發面積不小，聯貸總金額超過300億元，為近年少見之大型開發案，因立地條件極優配合興富發建設豐富之不動產開發經驗，聯貸案推出後，獲眾多銀行包括華南銀行、彰化銀行、上海商銀、農業金庫、永豐銀行及台中銀行等熱烈支持，超額認購圓滿籌組完成，111年12月14日由統籌主辦銀行兆豐銀行、第一銀行及合作金庫，與興富發集團總裁鄭欽天、董事長曹淵博共同出席聯合授信案簽約典禮，宣告眾所矚目的高雄亞灣旗艦開發案邁向新的里程。

本都更案為目前國內開發金額最高之公辦都更案，極具都市翻轉指標意義，其基地位於南台灣未來亮點「高雄亞洲新灣區5G AioT創新園區」核心，緊臨高雄市立總圖、展覽館及軟體科學園區，以高雄捷運環狀輕軌為重要交通樞紐，交通建設、商業及生活機能完善，為高雄市新興中心商業區及多功能經貿園區，考量在5G亞洲新灣區智慧城的政策帶動下，將可加速周邊腹地整合發展，成為國、內外科技新創人才匯集地、吸引企業進駐設立營運或辦公據點。

興富發集團深具不動產開發經驗，參與多起都市更新案及商貿中心建設，本都更案亦將成為高雄亞洲新灣區旗艦地標。興富發建設不只是全台「獵地王」、建商「營收王」，今年更獲台灣董事學會評選為「2022外資精選台灣100強」企業殊榮，不管是在基本面、市場面、永續面都有優異表現，另外在節能減碳方面，興富發建設去年水、電用量皆較前年減少，建案挑選環保建材，推行可重複使用300次的「鋁模」和「BIM建築資訊模型系統」，持續積極投入ESG永續經營。