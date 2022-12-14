今年來全球金融市場波動度高，高息資產具備易漲抗跌特性及息收保護，相對不受利空衝擊，投資價值明顯優於一般資產，台股高息ETF波動度相對個股與大盤低，更是存股族投資人長期穩健布局的最佳選擇，但一樣的台股高息ETF，選股邏輯不同，也會因成份股各有千秋，在績效與息收表現，將有很大的差異。

理財專家表示，以00919群益台灣精選高息ETF為例，追蹤指數是「台灣精選高息指數」，成分股從台灣上市上櫃市值前300大股票，精選出30檔高股息股票，所選出來的成分股權重上限10％，指數成分股定期於每年5月及12月進行審核，也是台灣首檔EPS選股的高息ETF，重視EPS成長率，企業獲利成長若能創新高，將有利於未來股利率及股價表現。

且再結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，配息頻率也採取每季配息（3月、6月、9月、12月），滿足投資人打造穩定現金流的需求，更是最新一代的、進化版的高息ETF。

財富管理業者指出，台股ETF成分股在不同挑選條件下，有時會有景氣循環股納入，有些是一般循環，可能是長達數年的超級景氣循環股，但不易判斷。相對於市場上的高股息ETF，00919改良在5月宣告股息後買進，且12月選股時會考量到EPS成長率來調整，如果該股票真的營運狀況不好，一到換股月份即出清，不會一路抱下去。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志強調，整體影響台股盤勢的主軸，仍圍繞聯準會貨幣政策動向，目前CPI年增率逐步往下，放緩升息機率也增加，但台股仍處於反覆築底過程，目前估值仍低，適合進場撿便宜，加上台股無論現金股利率或配發率，均是全球之冠，同時長期累積報酬率名列前茅，後市不看淡。

即使台股走勢震盪，但對存股族而言，反而是逢低分批布局的利多好時點，穩健投資人可透過台股精選高息ETF為核心配置穩固資產，參與台股中長期投資契機，存股族則可利用逢低增加存股張數，攤平持有成本。