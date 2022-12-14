智商高達1104，紅遍亞洲與日本動畫《角落生物》、《鬼滅之刃》齊名「小學生三大天王」的全球最「臭屁」偵探，相關兒童讀物從2012年開始出版，截至2022年10月，各類型的書籍銷量全球超過900萬冊，「屁屁偵探」有著奇特像屁股的臉型，率領助手小狗「布朗」解決無數案件，並用簡單的分析帶領小朋友一起動腦辦案，也因此成為孩童界的超人氣偶像。《屁屁偵探》全新劇場版第四彈《屁屁偵探：天才惡人屁屁亞蒂》將於明年春節強勢登台，「暖爸」修杰楷首次獻聲動畫，挑戰最臭屁反派「屁屁亞蒂」，難掩興奮：「女兒們用崇拜眼神看著我。」

屁屁偵探頭戴貝雷帽紳士的打扮，喜歡品嘗紅茶跟甜點頗有英國人的樣貌，跟助手布朗辦案的互動宛如福爾摩斯跟華生的搭配，電影劇情安排的大反派「屁屁亞蒂」，更是致敬福爾摩斯的大對手莫里亞蒂教授。無時無刻都能冷靜沉著、噗噗兩下就破案的屁屁偵探，這次碰上超強的敵人屁屁亞蒂，不僅事件難以破解，汪汪警察被設下陷阱，還遇到走投無路的困境。相近卻又對立的存在，呼應屁屁偵探口頭禪「抱歉，請容我失禮了！」屁屁亞蒂在使出「臭屁攻擊」時會說「抱歉，請容我無禮了！」當屁屁偵探對上屁屁亞蒂，光明與黑暗哪邊比較強，屁屁偵探遇到史上最大的危機了。

日版找來福山雅治配音，他演藝生涯中少數擔任反派，並且還是超級暗黑的角色，福山雅治表示感到榮幸跟驚喜，因為本人也是屁屁偵探的粉絲：「我會盡量『無禮』，以免羞辱屁屁偵探史上最強反派的名號。」中配版則由修杰楷擔綱，由於從未幫動畫配音過，他表示初次接到邀約的時候壓力很大，在生小孩前，就從哥哥跟朋友的孩子們認識《屁屁偵探》這部漫畫，女兒漸漸長大後也跟著看，家裡還有一整套珍藏版書籍，因此當孩子得知爸爸要幫《屁屁偵探》的大反派配音時都相當興奮，迫不及待想去戲院看。電影將於明年1月20日在台上映。