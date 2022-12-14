全球極端氣候加劇，環境議題已成全球趨勢，ESG是台灣企業數位轉型重要推力，「綠色＋數位」即勢在必行的雙軸轉型之路，綠色創新確立國際商業競爭力重要的一環，對此，台新銀行14日舉辦中小企業創新論壇，以「ESG永續領航 台灣中小企業的關鍵行動」為題，邀請多位產、學界專家與談，提供中小企業ESG及數位雙軸轉型關鍵行動建議。

台新銀行法人金融事業總處執行長林淑真表示，台新銀行今年成立30周年，秉持從30邁向永續的精神，以中小企業的角度出發，打造全新綠色金融服務平台，於今年榮獲國家品質玉山獎及台灣永續行動獎的肯定，創新實踐淨零減碳，引領中小企業邁出綠色數位轉型的第一步。

且台新也以實際行動力挺中小企業，優異的服務更連續十年獲經濟部頒發信保「金質獎」。林淑真說，目前綠色轉型已是不可逆的趨勢，未來都需要加緊腳步推動淨零減碳，以綠色轉型加速數位轉型發展，幫助中小企業走向ESG永續發展之路。

對中小企業ESG關鍵行動建議，台新投顧總經理呂仁傑指出，明年通膨與Fed政策將是市場動向關鍵，研判Fed升息至明年第一季後可望暫停，但歐洲及日本央行仍面臨加速收緊政策的壓力新興市場首要關注大陸地產業信用風險仍不容忽視。雖然市場預期Fed可能暫停升息，仍須留意亞洲債務壓力持續上升。

中華經濟研究院副院長王健全認為，全球ESG趨勢、企業因應策略與各國的做法，及ESG指標對於企業的意涵，淨零排放在出口、投資、融資上對企業的意義，建議中小企業應結合淨零排放與數位轉型，才能展現企業的綜合競爭力。

大愛感恩科技總經理李鼎銘以自身經驗，分享投入永續發展目標治理應與時俱進，並以ESG標準進行內部的自我檢視鞭策，全方位提升環境社會倫理與責任。

歐萊德國際永續長謝修銘將綠色轉型視為是機會、是競爭力，未來更可能是關乎企業存續的生存力。中小企業領導人在資源有限的條件下，需要選擇什麼先做，哪些後做，將有限的資源最大化運用以符合企業核心價值。

台新銀行強調，該行長期對於協助國內中小企業發展不遺餘力，未來將落實企業永續及ESG各面向的推動，將協助匯集價值鏈夥伴的力量，朝企業永續的方向持續推進。