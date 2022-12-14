屏東一鄉一共融遊戲場原鄉版14日首度開箱，2大特色遊具「百步蛇遊戲高塔」、「刺福球攀爬網架」完美展現原民文化意象。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東一鄉一共融遊戲場原鄉版14日首度開箱，2大特色遊具「百步蛇遊戲高塔」、「刺福球攀爬網架」完美展現原民文化意象。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東一鄉一共融遊戲場原鄉版14日首度開箱，2大特色遊具「百步蛇遊戲高塔」、「刺福球攀爬網架」完美展現原民文化意象。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東首座原鄉共融遊戲場坐落在新來義部落，14日驚喜開箱，2大特色遊具「百步蛇遊戲高塔」、「刺福球攀爬網架」完美展現原民文化意象，縣長潘孟安開心道，它不僅是屏東首座、更是全台首創，。

潘孟安指出，屏縣府近年規畫一鄉一共融遊戲場，就是希望以屏東多元文化特色設計的遊具，取代罐頭遊具，藉此為孩子們儲存快樂的屏東記憶，當中屏東有9個原鄉，從最北的霧台鄉到最南的滿州鄉（平地原住民）開車約要3個小時，因此原鄉共融遊戲場的打造相較其他鄉鎮較為不易。

遊戲場選址經多方評估後，縣府最終決定、屏東首座原鄉共融遊戲場坐落在新來義部落。潘孟安說，新來義部落是目前原民人口數最多的，且位置居中，加上又有縣府管轄公有地，即新來義部落內特定目的事業用地別空地，共有5329平方公尺，用來打造遊戲場非常適合。

縣府原民處長顏成仁指出，整座遊戲場有2大特色遊具，是以排灣族守護神意象「百步蛇」及「人神盟約祭」（maljeveq，人稱五年祭）刺福球所設計，完美展現原民文化意象。

他說，「百步蛇遊戲高塔」巧妙地將蛇的舌頭設計成2道溜滑梯，蛇身以無障礙斜坡道上刻畫菱形紋呈現，並在百步蛇身側設計躲藏空間，而「刺福球攀爬網架」則以人神盟約祭祭桿為設計概念，將數個祭桿架設鋪成攀爬網。

他強調，新來義部落有全國首間原民獨立書店「讀享空間」、全人全能服務場域「部落之心」，而今加上特色遊戲場啟用，將串連到185縣道上的咖啡園區，打造屏東多一度的原鄉部落輕旅行。