全家（5903）14日公告處分台中烏日螺潭段土地及建物，予生展生鮮蔬果公司。其中土地面積約2,600坪、單位交易價格為每坪17.73萬元，交易金額4.61億元；另外建物面積為1,518坪、單位價格每坪2.45萬元、交易金額3,714萬元。

合計土地及建物，總交易金額為4.98億元，全家可獲得處分利益3.55億元，對照全家目前股本22.32億元，每股獲利貢獻度達1.59元。

全家主管表示，公司原先的台中物流中心在烏日，今年起已陸續移轉到大肚，烏日原址目前為閒置土地廠房，公司決定處分。