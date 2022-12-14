資深媒體人陳文茜2019年罹患肺腺癌，雖然手術切除腫瘤後逐漸康復，但身體免疫系統出現狀況，病況時好時壞，近來她為了養病搬到台中，但多數時間身體還是很脆弱，近日她也透露裝了人工血管，但卻連日滲血打破紀錄。

陳文茜透露身上帶著人工血管，但她身體異常，「滲血打破紀錄，連換四天。一週後消毒，又滲血」，本來貼嬰兒膠布但過敏，改貼人工皮，而她的左手也不能抬、睡覺不能壓，「才一個禮拜已經淤血一片」。

陳文茜曝裝人工血管照片。(圖／取自陳文茜臉書)

她也曬出雙手和腳掌打到幾乎沒血管的腫脹照，還有人工血管傷口照片，表示「我體質異常滲血太多，連續四天，一直換膠布，創下振興醫院紀錄」，並透露左手將面臨1年不能泡湯、不能壓著睡覺、不能提重物的日子。

有網友詢問「請問何時更換這OP Side？建議更換消毒一下，應保持傷口清潔、乾燥」，她也回覆「天天，直到血停。至於人工血管架子，七天換一次，人工血管一年換一個血管…直到我變成天使，或是我奇蹟出現康復，1%不到的可能性」。不過雖然陳文茜飽受病痛所苦，但她仍堅強面對，讓粉絲都大讚她是「勇敢的戰士」。