阿Ben（白吉勝）與徐小可今（14日）特別帶著孩子們出席「安徒生童話–小美人魚特展」記者會，徐小可說：「對於『安徒生童話－小美人魚』的印象是很夢幻、浪漫的愛情故事，因為這個展覽，可以讓孩子或大人們，再度勾起兒時閱讀小美人魚童話的記憶，真的很夢幻。」

女兒得知要來參觀此展，心情十分興奮，孩子們不只深陷童話世界，同時對「世界上究竟有沒有小美人魚存在」、「儒艮和小美人魚間的關聯性」也充滿好奇，透過這次參觀這個娛樂和教育兼具的展覽，讓孩子以有趣的方式更加認識海洋世界，別具意義。

徐小可分享近半年陪伴孩子們一起做自學成長，雖然辛苦卻也感到幸福快樂，而老公阿Ben近期除了與板凳樂團成員如火如荼進行錄音外，也進入《角頭》劇組拍戲，努力詮釋電影中的角色，對於能獲得此機會和眾多前輩們共同對戲，相當雀躍。

小可也開玩笑表示，一方面為老公開心，另一方面又很擔心《角頭》畢竟是黑幫電影，不知道會不會影響在家自學的孩子，但還是期待他能在電影中有亮眼的表現。

「安徒生童話–小美人魚特展」自12／15到3／5於國立臺灣科學教育館7樓東側特展區展出，購票請洽寬宏售票系統www.kham.com.tw。