天氣風險公司總經理彭啟明質疑氣象局修改預報標準未與氣象界溝通。他晚間再度發文，分享與氣象局長鄭明典的握手合照，強調兩人互相尊重，仍建議直接以氣溫區間、而非名詞來做低溫預報。

中央氣象局今年2月修改氣象預報標準，今早低溫攝氏14.1度，新制四捨五入達大陸冷氣團強度，天氣風險公司總經理彭啟明質疑新制未與氣象界溝通。氣象局解釋，主要讓觀測和預報上能更貼近，避免誤差。

彭啟明晚間再次於臉書發文，並附上與氣象局長鄭明典的握手合照，強調他和鄭明典本來就是相互尊重的好朋友，並說媒體的標題有點嚴重了。

彭啟明強調，「多溝通有其必要性」。冷氣團、強烈冷氣團或寒流到底是幾度，相信很多國人都答不出來，但每次只要媒體一報導「恐達寒流」，都會點擊率暴增。

彭啟明說，「溫度本來就很難預測，四捨五入的方式一改，有幾個問題浮現，首先，按照這樣四捨五入來算的話，等於每一個分界都加了0.4度，未來冷氣團或寒流的發生機會，統計上會變多了」。

他說，如何去預報或重新定義14.4度或14.5度？這和14.0或14.1度問題不是一樣？並指出長久習慣的不同名詞對照溫度及應對方式，現在都因提高0.4度，可能要重新習慣調整，這對許多農漁民習慣了什麼標準該有何作為，都將是困擾，「別小看0.4度，差距也不小」。

彭啟明表示，還有一個最嚴重的，是國中、國小的地科或地理考試都有考這個問題，若要調整，以後考題和課本要整個改編了。

彭啟明指出，氣象訊息的傳播，從上游的預報中心或民間氣象工作者，或是中游的氣象主播或傳播媒介，都一起面向下游的大眾使用者，或是氣象界的學術及防災單位，相關使用者都很多，「真的建議氣象局如果要做這樣的決策，應該把各種相關利害族群溝通說明更清楚一點，採納多元意見會比較妥當」。

彭啟明建議，「台灣不需再用這個名詞定義到底冷不冷，就直接說幾度，如10至12度，或10度以下，很少有國家會額外創造名詞來解釋溫度，頂多是類似防災方式，低溫的預警燈號來提醒實際的防災作為，這可以避免媒體自創霸王級寒流這種形容詞，讓大家恐慌」。

他也呼籲教科書不要再考冷氣團、寒流是幾度了，「一點意義都沒有」，學生要理解的事情很多，不需要背這題。