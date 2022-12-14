曾任海軍蘇澳艦艦長的上校郭恒為，擔任通信系統指揮部指揮官時，和所屬官兵外出用餐由大家一起分擔費用，但他卻拿發票報公帳，檢方起訴後，台北地方法院依利用職務詐取財物罪判刑2年，褫奪公權2年，沒收犯罪所得6117元。可上訴。

案發後已退伍的郭男，當時以主官事務費請領一筆2019年5月7日的牛排餐費4797元、一筆同年9月5日的麵館餐費1320元，但遭檢舉後報假帳、詐領公款，檢方調查後發現，2次餐會都是由部屬自買單，郭涉詐領財物將他起訴。