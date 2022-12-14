中信金控落實永續作為，積極以聯合國永續發展目標（SDGs）、氣候治理相關規範和台灣永續發展目標，作為設定永續經營的指導原則，開發永續相關金融商品與服務，並連結企業與其他利害相關者共同參與相關業務之推動，善盡企業社會責任，為行政院國家永續發展委員會主辦之「111年度國家永續發展獎」企業類得主。

行政院國家永續發展委員會14日舉辦「111年度國家永續發展獎」頒獎典禮，行政院院長兼永續委員會主委蘇貞昌親臨頒獎，中信銀行副董事長詹庭禎代表受獎。評審表示，企業對應的SDGs相關風險項目繁多，中國信託以完整的執行架構，產出多元、具體且數據化的執行成果，例如環境面的綠色融資放款、再生能源融資專案，社會面的中信e學院等，並且辨識與聚焦優先的SDGs項目，納入營運策略並設定發展方向與管理目標，全方位提升企業ESG治理與風險韌性。

此外，主辦單位亦認可中信金控以慈善、反毒、體育、教育及藝文為五大公益主軸，與永續發展目標連結的行動與貢獻，包含1985年發起「點燃生命之火」全民愛心募款運動，開啟台灣企業公益募款先河；2004年「中國信託慈善基金會」成立，接續推動結合在地社區，為孩子打造築夢基地的「臺灣夢—兒少社區陪伴扎根計畫」；受諾貝爾和平獎得主尤努斯「鄉村銀行」（Grameen Bank）微型貸款的精神啟發「信扶專案」等專案，幫助弱勢、偏鄉孩童與其家庭改善生活。

值得一提的是，中國信託反毒基金會於2021年起巡迴全台的反毒教育特展「解癮─解鎖你與癮的距離」，透過「實境解謎遊戲」的方式增加觸及與觀展人次，落實主辦單位公布之台灣永續發展核心目標「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」，特別受到主辦單位的肯定。

在環境與氣候變遷方面的努力，也獲得評審青睞。2020年中信金控是台灣第一家加入「碳核算金融聯盟」（PCAF）的金融機構；率業界之先，應用「綠色金融體系網路」（NGFS）公布的氣候變遷情境，發布氣候風險評估報告書。

在自然與生物多樣性部分，2021年則為台灣首家加入「自然相關財務揭露工作小組」（TNFD）的企業，受邀參與工作框架討論小組，更於今年10月加入商業自然聯盟，該聯盟於正在舉辦的聯合國生物多樣性大會中，呼籲各國重視生物多樣性，採取強制性政策，要求大型企業與金融機構於2030年盤點並揭露生物多樣性的影響與依賴程度，扭轉生物多樣性喪失的危機。

今年第4度入選道瓊永續指數與世界指數、以及連續7年入選新興市場指數成分股的中信金控，亦在國內外永續相關評比中屢獲佳績，顯見中信金控永續治理績效與實力已躋身國際級舞台。