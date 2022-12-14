投信法人指出，觀察至11月底，JACI亞洲非投資等級債未計利息的價格指數價格至58.4973美元、相對100美元票面實屬相對低位。另外，JACI亞洲非投資等級債的利差為1,045個基本點，高於5年平均約678個基本點，殖利率為15.16％，高於5年平均值的8.87％，評價具吸引力。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，近期大陸房地產開發商債務問題、亞洲通膨仍相對高位、俄烏事件尚未平息，加上歐美升息預期，使得市場盤勢震盪，後續將密切關注大陸房地產政策後續成效、大陸疫情變化及封控狀況、各國貨幣政策變動。

台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝表示，雖然今年遇升息逆風，但俄烏與大陸地產以外的新興市場非投資等級債違約率並未因此上升，JPM亦未因通膨或金融環境緊縮而上調新興市場非投資等級債違約率，據JPM估計，2022年亞洲非投資等級債違約率僅1.6％（扣除大陸房地產部分），2022年整體新興市場非投資等級債違約率僅2％。

此外，隨著大陸對疫情防控的鬆綁及房市的支持力度加大，可望帶動亞洲非投資級債後市漲升行情。