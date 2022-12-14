彰化銀行為振興經濟及協助受疫情影響甚鉅之市場攤商，於2022年6月攜手台北市南門市場舉辦「遊南門市場 台灣Pay享20％優惠」活動，活動交易熱絡，民眾佳評如潮，適逢年關近兔年將至，為搶攻年菜商機，雙方再度聯手合作舉辦「饗食台北南門市場 台灣Pay享20％優惠」振興好買好食專屬回饋活動，再次以行動力挺攤商、振興經濟。

「饗食台北南門市場 台灣Pay享20％優惠」活動期間自2022年12月15日至2023年3月15日止，凡民眾在南門市場消費使用「台灣Pay」（限金融卡/帳戶）支付，消費可享20％之現金回饋（非即時回饋），單筆消費回饋上限新臺幣500元，每卡號/帳戶於活動期間回饋以5,000元為上限，活動回饋總金額上限50萬元。本次並搭配南門市場「2023南門市場年菜採購月」之活動，讓消費者於年前期間，可在集眾多饕客推薦年菜、南北雜貨及特色料理馳名的南門市場，安心逛、放心買，各項美食一次購足。

彰化銀行鼓勵民眾善加運用台灣Pay行動支付便利且即時的付款方式，不僅能減少接觸現金的機會，還能享有高額回饋優惠，希望全民共同為重振台灣經濟盡一份心力，創造多贏。相關活動詳情請參考彰化銀行官方網站。