最近天氣冷颼颼！受到東北季風影響，北台灣濕涼，入冬首波寒流也將於本周末報到，部分高山有機會降雪，不少民眾都已穿起厚重衣物禦寒。對此，有鄉民詢問：「冷氣團來襲，會推哪個保暖電器？」貼文一出，不少網友力推「變頻冷暖氣機」，但租屋族對此卻只能乾瞪眼，就有內行人建議使用1電器，直呼：「讚到不行」。

原PO在PTT八卦板發文表示，目前正在考慮3款禦寒家電，首先是較不耗電又相對便宜的「電熱毯」，缺點是必須時刻待在毯子裡，才能夠維持溫度；「電暖器」雖耗電又會讓房間變得乾燥，但優點是能使得整個空間變溫暖，還能自在地穿短袖；而「電熱扇」原PO沒有使用過，因此向眾多網友請益，究竟該選擇哪一項？

貼文曝光後，有人歪樓笑說，「貓貓牌生物暖爐，能取暖又能吸貓」、「藥燉排骨吃兩碗想要冷很難」；而有不少網友都點名變頻冷暖氣機，「變頻冷暖+99」、「冷暖空調，我覺得比葉片式的好用」、「換冷氣時選有冷暖的省電，應該是最佳解」、「直接變頻冷暖，寒流多冷都無感」。

然而，也有網友指出，若是租屋族無法裝設變頻冷暖機，使用煤油暖爐是不錯的選擇，「住在家裡變頻冷暖氣機絕對是首選，住外面又想保暖選煤油暖爐」、「沒有冷暖的話，唯一推煤油暖爐」、「有錢的話絕對是燒煤油的暖氣最舒服」、「當然首推煤油爐，讚到不行」。