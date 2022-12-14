總統蔡英文與副總統賴清德角逐2020年總統大選民進黨提名時，蔡英文獲勝，而後換掉陳建仁，改為賴清德當副手。前民進黨立委郭正亮表示，蔡英文一直對換掉前副總統陳建仁，有點耿耿於懷，她覺得不好意思。

郭正亮今(14日)在網路節目《新聞不芹菜》中爆料表示，蔡英文一直對換掉陳建仁有點耿耿於懷，她覺得不好意思。她就覺得是賴清德逼她換副手，事實上是新潮流，覺得要整合，讓賴清德來當副手，這就跟謝長廷跟蘇貞昌整合一樣，陳建仁很識大體，就自己退出。

郭正亮接著表示，陳建仁那時非常受歡迎，跟他近距離接觸就會知道，他是一個溫暖的人，幾乎所有區域立委他都站過台。當時蔡賴之爭，造成黨內好像要分裂。大家擔心挺賴的獨派會不會生氣，所以只好湊在一起。

郭正亮指出，當時賴清德選得戒慎恐懼，後來爆發網軍圍攻他，還有他覺得被盯，不然為何他去哪裡，蔡英文都知道，像支持賴清德的8個立委也曝光了，而看來現在這8個立委百分之百鹹魚翻生。