藥華藥（6446）日前參加第64屆美國血液學年會暨展會（ASH） ，發表Ropeginterferon alfa-2b-njft（簡稱Ropeg, 即P1101）用於真性紅血球增多症（Polycythemia Vera, PV）的治療與研究，獲得四大成果。其中，更以新劑量數據的高達標最為吸睛，預期將有助於銷售成長。

ASH年會是全球血液病臨床醫師與科學家的年度盛會，每年吸引上萬個專家在血液病學當中，交流最新研究成果。今年年會於12月10至13日在路易斯安那州紐奧良市舉行。

執行長林國鐘表示，此次四大收穫中，最受矚目的是臨床數據證實Ropeg不僅對於高風險PV患者有益，臨床上也有益於低風險PV患者，有改變病程的潛力。

另外，Ropeg在中國以新劑量進行用PV第二期創新銜接性臨床試驗，初步臨床數據顯示在第24週的完全血液學（CHR）率達到51.8％，數值上已高於PROUD-PV第三期臨床試驗研究第52週時的43.1％。韓國同樣以新劑量用於PV研究者自行發起之臨床試驗（Investigator-initiated clinical trial, IIT），數據亦顯示顯著效果並降低JAK2 allele burden。這兩項臨床試驗的數據和PROUD-PV 結果相比，均達高標。

董事長詹青柳解釋，新劑量有了科學數據佐證之後，有助提高醫生施打較高劑量Ropeg的意願，自然也將對銷售數字有所助益。

嘗試切入新的適應症，則是這次美國血液學會的第三個成果。Ropeg在香港和台灣進行用於早前期原發性骨髓纖維化（Pre-PMF）的臨床試驗，目前數據顯示Ropeg可有效細胞減滅和誘導分子學反應，相關口頭報告廣受學者及醫師肯定，有望拓展Ropeg適應症，幫助更多骨髓增生性腫瘤（MPN）領域病患。

第四個成果，則是獲得大型醫學中心肯定。ASH展會中包括休士頓的德州大學安德森癌症中心、紐約威爾康奈爾醫學院，猶他州鹽湖城醫學中心等，均與公司相約未來合作進行其他癌症試驗的可能。加上與其他 PEG-IFN-alpha a或b的停藥率近50％相比，臨床試驗結果除顯示Ropeg療效佳外，停藥率僅不到10％，可見Ropeg在擴大病患的治療上，已在國際舞台逐漸邁向領導地位。