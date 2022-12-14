大陸71歲名導張紀中曾執導《射鵰英雄傳》、《天龍八部》、《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》等作品，他2016年與前妻樊馨蔓離婚，隔年就和小31歲的杜星霖結婚，兩人生下一子一女，不過他與前妻離婚並不是很順利，離婚後樊馨蔓將張紀中告上法院，因張紀中向公司借款500萬元人民幣未還，近日官司判決出爐，張紀中需在10日內歸還借款。

由張紀中前妻樊馨蔓擔任董事長的湖南美猴王影業今年5月時發出聲明，指2010年張紀中在該公司擔任總經理期間，曾利用手中總經理權力向公司借款200萬，目前還欠公司78萬8千元款項沒有歸還，之後又以個人名義向公司借款500萬元，公司多次催討，張紀中卻拒不歸還；庭審過程中張紀中的訴訟代理人用離婚協議作為抗辦證據，且意圖讓前妻成為償還人。

判決結果張紀中需賠前妻500萬元人民幣。（圖／微博）

近日該判決已宣判結果，法院宣判張紀中需在十日內歸還500萬元人民幣（約2194萬元台幣）借款，以及截止至歸還日的利息，法院判決中寫道，認為張紀中本人簽署的借款合同是雙方有借貸關係的直接證據，張紀中在過程中曾拿出與樊馨蔓的離婚協議，辯稱應由對方替他償還債務，遭法院認為無關。

張紀中和前妻2002年結婚，婚內兩人沒有生兒育女，婚姻走到尾聲兩人互相指責對方婚內出軌，張紀中2016年與妻子離婚，隔年就娶小31歲的經紀人嫩妹杜星霖為妻。