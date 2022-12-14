台北、新北、基隆計程車起跳費率已7年凍漲。台北市計程車商業同業公會今年3月向台北市政府提出調漲申請，盼起跳價從70元調整至100元。北市拍板，起跳價漲到85元，延滯計時跳錶秒數從80秒減少為60秒，明年4月1日實施。

台北市計程車運價審議委員會12月2日審議後，最終方案於13日台北市政府市政會議通過。北市公共運輸處表示，計程車起跳價由70元變成85元，時數低於5公里以下延滯計費秒數從80秒5元，縮短為60秒5元；春節加價每趟30元，自春節前3天至連假最後1天，明年實施期間為1月17至29日，共13天。

公運處說，新費率將於20日將正式公告，春節運價自明年春節開始實施，但主運價則自明年4月1日上路。

台北市計程車商業同業公會理事長梁平良指出，自己跟委員爭了半天，現在修理費增加、油料等12項成本增加，現在買便當都要100多元，民生物資都漲，但委員還是認為價格太高，決定起跳價85元。

梁平良說明，春節運價部分原本提案要求15天，從除夕前5天至連假最後一天，認為北市過年變成空城，大家回鄉、出去旅遊，且疫情期間觀光客進不來，都沒有生意，前面幾天民眾拜訪、送禮都需要用到車輛，但委員還是認為太多天，刪減至13天。整體結果只能接受，希望新費率版本趕快上路。