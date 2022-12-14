一名A車主發現私人車位遭B車主停走，於是把車打橫擋在B車前，雙方爆發糾紛，報警後卻查出該車位竟是屬於另一名女住戶，而該女住戶根本沒有車，原來真相是A車主多年前曾租屋在此社區、停該車位，搬走後他發現車位仍空著，就長期侵占該車位長達2年多，女住戶將對A車主提告侵占。

該網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，日前社區地下停車場發生停車糾紛，一名A車主回家後發現車格遭B車停走，A車於是打橫停在B車前方，B車後來找保全、員警到場，但一查發現，該車位的「真正主人」是名女住戶，該女住戶沒有車，車位理應是空著，A車一度嗆女住戶拿出權狀證明該車位的主人。

後來經調查，原來A車主幾年前曾租在此社區，當時就停在該車位，但後來搬到旁邊沒車位的社區，得知原本的車位都沒人停，才長期「占用」該車位長達2年以上，令左鄰右舍相當詫異，女住戶事後要提告侵占，警方則要求A車主、B車主和女住戶都到警局作筆錄；原PO事後補充B車主確實是停錯隔壁車位。

其他網友留言「居然停好幾年」、「只能說女住戶告的好」、「的確要教訓一下這種貪小便宜心態的人」、「兩年的停車費，說多不多、說少也不少囉」、「這個A車主到底有什麼臉叫別人提供產權和身份證」。