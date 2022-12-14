烏克蘭期望在明年初收復刻松州(Kherson,赫爾松)全境，急需更多的主戰坦克，雖然西方與北約國家持續給予各種俄式坦克，以T-72為主。但是烏克蘭最想要獲得的是性能更好的西方主戰坦克。在多次請求美國M1艾布蘭(Abrams MBT)與德國豹2(Leopard 2 MBT)，而遲遲未果之後，他們改向法國請求提供萊克勒主戰坦克(Leclerc MBT)，然而，恐怕結果也相同，法國不願提供。

陸軍認識(Army Recognition)報導，此前，烏克蘭最想爭取的是德國豹2坦克，因為它的數量最多，供應線最容易；其次是美國的M1艾布蘭坦克，以火力與防護力而聞名。然而德國與美國都不願提供，他們反而是相互推託，德國媒體曾報導，美國認為德國應該批准向烏克蘭提供豹2；而德國則稱美國有能力向基輔提供他們的M1坦克。

烏克蘭總理施米加爾(Denys Shmyhal)首次向法國政府提出「請提供萊克勒主戰坦克」的說法，Novosti 通訊社稱「顯然，在德國人持續拒絕供應豹 2 坦克後，克蘭決定轉向法國。」

然而，這看起來毫無用處，因為法國不太可能提供，最好的理由是，多數的萊克勒坦克都是現役武器，並沒有退役與封存貨。

萊克勒坦克是法國地面武器工業集團Nexter Systems)在1980年代開始開發的第三代主戰坦克，命字是為了紀念自由法國的指揮官菲利普•萊克勒爾•德奧特克洛克元帥(Philippe Leclerc de Hauteclocque)，他在二戰中領導了自由法國第2裝甲師（法語： 2e DB），1945年5月，第2裝甲師攻佔希特勒的私人別墅「鷹巢」。

萊克勒坦克於1991生產，1992年在法國陸軍服役，是西方第三代坦克中，服役最晚的一種，性能固然良好，但價格也最高，產量也最少。目前僅有法國陸軍、約旦陸軍和阿拉伯聯合大公國陸軍在使用。

雖然法國應該不會提供主戰坦克，但是提供了不少大砲。迄今為止，法國已向烏克蘭交付了 18 門 「凱撒」(CAESAR )卡車式自行榴彈砲，並同意從為丹麥生產的批次中，再多給6 門。此外，巴黎還批准向基輔轉讓 6 門 155 毫米 TRF1 牽引榴彈砲。