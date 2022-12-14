法國隊攻城略地的頭號戰將，23歲的前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）是法甲聯賽的第一快腿，本季衝刺可達時速36.05公里。然而世界盃除了受傷不克參賽的球員，幾乎齊聚著各大洲的頂級快腿，根據美媒《The Athletic》統計，姆巴佩本屆世足賽暫時位居第8名。
跑得最快的是迦納前鋒蘇勒馬納（Kamaldeen Sulemana），他狂奔起來時速35.70公里是本屆頭號飛毛腿。然而這個速度其實還稍慢於姆巴佩在法甲的紀錄，與其說有人超越姆巴佩，精確地說是姆巴佩本屆參賽至今都還未爆發極速，只停在時速35.20公里。
1. 迦納前鋒蘇勒馬納，時速35.70公里。
2. 西班牙前鋒小威廉斯（Nico Williams），時速35.60公里
3. 德國後衛勞姆（David Raum），時速35.41公里。
4. 美國後衛羅賓森（Antoine Robinson），時速35.39公里。
5. 威爾斯前鋒詹姆斯（Daniel James），時速35.39公里
6. 摩洛哥後衛哈基米（Achraf Hakimi），時速35.30公里。
7. 塞內加爾前鋒薩爾（Ismaila Sarr），時速35.30公里。
8. 法國前鋒姆巴佩，時速35.20公里。
9. 塞爾維亞中場拉多尼奇（Nemanja Radonjic），時速35.20公里。
10. 加拿大前鋒布區曼（Tajon Buchanan），時速35.20公里。
摩洛哥後衛哈基米是姆巴佩在法甲PSG的隊友，哈基米本屆幫助摩洛哥寫下大驚奇，成為摩洛哥與阿拉伯世界的英雄之一，他衝刺的速度也超越了尚未拿出全力的姆巴佩。
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