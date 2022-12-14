耶誕節的氣氛已經越來越濃厚，為了讓民眾更能體驗節日的氣氛，就連3C品牌都紛紛推出不同的活動與消費者同慶，三星今年就特別進駐2023臺北最High新年城，於信義區設置了兩大快閃網美拍點，包括Galaxy星地標旗艦摺疊體驗屋與SAMSUNG紫幻耶誕樹，不僅能讓消費者體驗摺疊手機的魅力、拍出亮眼美照，完成任務更能兌換限量好禮，讓民眾一同歡慶同樂。

三星在信義街頭打造的Galaxy星地標旗艦摺疊體驗屋正在微風信義旁邊，現場設置了一系列打卡熱點，更有紫色主題的攀岩牆，體驗Galaxy Z Flip4位於高空俯拍的效果。（三星提供）

三星在微風南山旗艦體驗館外打造了8米高幻夜紫耶誕樹及無限鏡體驗小屋的拍照點。（三星提供）

三星此次的2023臺北最High新年城跨年活動將於1月1日前展出，在微風信義旁的Galaxy星地標快閃店，不僅設置了Galaxy Z系列產品隧道，兩旁還有摺疊風格牆面，在拍照體驗區更模擬時尚秀背景，搭配Galaxy Z Flip4低角度拍攝，一個人都能拍出時尚美照，更打造出紫色主題的攀岩牆，能於高空俯拍，而在微風南山旗艦體驗館外也打造了8米高幻夜紫耶誕樹及無限鏡體驗小屋的拍照點，24日平安夜當天再加碼舉辦「迎星揪派對」演唱會， 《原子少年》火星出道的超人氣男團「FEniX」也將於現場演出，更會與觀眾一同遊行到幻夜紫耶誕樹，現場再抽Galaxy Buds2 Pro耶誕大獎。