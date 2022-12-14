吳怡農代表民進黨參加北市立委補選，但言行頻頻出包被譏為草包、農包。國民黨台北市議員當選人楊植斗今(14日)在臉書發文指出，吳怡農昨天才針對「票投民進黨，青年上戰場」，說這時任何口號都對國家安全沒幫助，今天卻又發新聞稿說「如果真的要有一個口號，應該是票投民進黨，才不會有戰場」。楊植斗酸，吳怡農只能提出被自己人打臉的政策，又用今天的自己打臉昨天的自己。

「今天的吳怡農，打臉昨天的吳怡農！」楊植斗指出，吳怡農昨天說「票投民進黨，青年上戰場」跟「票投國民黨，台灣變香港」這兩句話是「政治操作」。吳怡農昨天也強調「這時任何口號都對國家安全沒幫助」。

而短短不到24小時，吳怡農再次發出新聞稿說，「如果真的要有一個口號，應該是票投民進黨，才不會有戰場。」楊植斗直呼：誒，見鬼了，不喊口號的是你，大喊口號的也是你？所以這次是吳怡農的政治操作嗎？

楊植斗直批，吳怡農就是一枚文青，口中喊乾淨選舉，卻只能提出被自己人打臉的政策，攻擊火力又不強，進立院只能當總統蔡英文的傀儡，更慘的是，吳怡農還個性反覆，講話顛三倒四，用今天的自己打臉昨天的自己。

楊還附上「可笑的新聞稿」給大家看看，文中提到：「藍營的朋友們，他們說兵役制度的檢討是選舉的操作，他們說國家安全的挑戰是民進黨所造成的，他們說票投民進黨，青年會上戰場」、「如果真的要有一個口號，應該是票投民進黨，才不會有戰場」。