駕駛行駛在國道上，卻因前方貨車噴出鋁梯閃避不及，他直接撞上還爆胎。

跟在不牢靠的貨車後面要有所警覺！有1名駕駛日前開在國道1號北上65公里處時，因前方有輛貨車未將後斗雨棚固定好，導致後斗上的梯子整個噴在內側車道上，而駕駛因閃避不及，整輛車直接撞上去輾過，也導致爆胎，車子差點失控；網友則表示「雨棚飛成這樣，就要知道繩子沒綁好或者是沒綁！怎麼還會一直跟在後面」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段30秒影片，影片中駕駛行駛在國道1號北上65公里處，駕駛前方有輛貨車未將蓋在後斗上的雨棚綁好，整路狂飄，沒想到，在後斗上的1把梯子疑似為固定妥善，導致梯子噴在國道內側道上，而駕駛右側還有車輛，無法向右閃的他，只好向左微靠，但還是輾過梯子爆胎，車輛差點失去控制。

國道警方獲報後，立刻通知工務單位移除，事後根據影像，找出肇事駕駛，開出最高1萬8千元的罰單。

影片一出，網友紛紛留言表示「看雨棚飛成這樣，就應該要知道繩子沒綁好或者是沒綁！怎麼還會一直跟在後面」、「跟在不牢靠的貨車後面，就要有所警覺，甚至換車道超車」、「跟在這種車後面說不定7天後才回家」。

依據道路交通管理處罰條例，汽車裝載貨物未依規定，穩紮牢固以致掉落，可處罰3千元以上，1萬8千元以下罰鍰，若肇事致人傷亡吊扣吊銷駕照，情節嚴重會依公共危險偵辦。