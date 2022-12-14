日式連鎖餐廳丸龜因為出餐快速、品項多樣、餐點品質穩定吸引不少忠實粉絲。近日有網友分享日本民眾開發的新吃法，透露丸龜其實可以「免費加湯」，讓許多老饕大感意外，驚呼丸龜居然有這項服務。不過也有前店員透露，其實加湯僅限湯麵類、只能加同一種湯頭，另外濃湯類的因為湯太多會很鹹，所以也規定不能加湯。

原PO在Dcard發文表示，有日本人推薦丸龜豚骨烏龍麵的新吃法，「雖然賣相不太好，但味道真的不錯」。第一步驟是點餐後請店員加湯，淋上天婦羅醬、撒上七味粉後，和店員加點一份鮭魚飯糰放進湯裡，接著加入天婦羅花（炸渣）、蔥花等配料，不滿足的話可以再加點一顆溫泉蛋。

原PO也公開自己跟丸龜夥伴的友人對話，對方提到「員工表示～歡迎加湯（限你點的那個餐點」，若民眾因為加湯被店員白眼可以透過客訴處理，「丸龜主打免費加湯」。

對此，許多人紛紛回應，「主打免費加湯，但沒有人知道」、「丸龜在百貨地下街真的算CP質高的」、「吃丸龜這麼久從來不知道可以加湯」、「感覺真的蠻好吃，完全不知道可以加湯」；另外也有前任員工透露加湯秘密，「只有湯麵類能加，而且只限加你點的餐點的湯頭」，溫玉濃湯因為湯太多會很鹹，公司也規定不能加湯。