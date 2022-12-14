「不老男神」林志穎今年7月發生自撞意外，經歷車禍的他進行兩次手術，還在加護病房待了10天，林志穎10月中首曬出與家人一起慶生的照片，人看起來瘦了不少，時隔5個月他曬出在健身房運動的照片，透露仍在全力復健中，更貼上X光照，可以看見骨頭被植入不小的鈦合金固定，令許多粉絲心疼。

男星林志穎今（14日）發文曬出兩張照片，林志穎在健身房中使用器材訓練，他一身黑衣黑褲，身形看起來消瘦很多，戴著口罩和黑帽幾乎看不清臉，只能看到他專注的運動模樣，他低調透露「全力復健」。時隔5個月仍未完全康復，令網友感到驚訝「還沒好啊，加油加油」，林志穎貼出X光片，無奈表示「鈦合金手臂需要時間訓練」，X光片中可以看到他的骨頭中被植入不小的鈦合金固定，當初傷勢嚴重程度不言而喻，他也坦言「說不痛是騙人的」，許多粉絲看到後都很心疼，紛紛祝福他能夠早日康復。

林志穎曬出X光照，讓許多人心疼。（圖／截取自林志穎facebook）

林志穎談到傷勢「說不痛是騙人的」。（圖／林志穎Instagram）

林志穎今年7月22日駕駛特斯拉在桃園發生嚴重自撞意外，當時座車起火，發生車禍時第一時間就被熱心路人救出，緊急送往長庚醫院，車禍造成右手肩膀肱骨粉碎性骨折、顱內出血以及輕微腦震盪，因撞擊力道也產生右側氣血胸，在加護病房待了10天，手術後已經回家低調休養，網上估計復健至少需要一年時間。

林志穎10月生日時就PO出全家人的慶生照，證實身體漸漸恢復，帥氣模樣仍然和過往一樣，他有感而發：「謝謝我的家人陪我一起度過生日，今年出道也剛好30週年，當中不管經歷過什麼，我還是喜歡帶給大家快樂」，並提到自己的生日願望「不要再擔心我，大家都要健康快樂。」