中國大陸上周暫停台灣加工類食品、水產品輸入，其中包含金門高粱酒，農委會主委陳吉仲曾說將狀告WTO，不過WTO的上訴機制在機構陷入停擺的情況下，大量案件遭到積壓，加上從WTO官網也發現，我國從來沒有向WTO提案。對此，前立委郭正亮今（14）日就表示，「去WTO提告中國大陸，如果中國大陸反將我們一軍，台灣都沒有開放我們的農產品，那該怎麼辦？我看這個才是真正的原因」，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，他聽說農委會有去申訴的委員會發言，但沒有提案，所以陳吉仲就一直說「我不排除」，這讓郭正亮直呼「因為陳吉仲口頭上有去表達抗議，可是你要正式提案，但正式提案就要出示證據，要去做調查，但他根本沒有做調查，所以就是在騙人」。

郭正亮最後更說，陳吉仲有在那個場發言，但沒有遞件，「而且講白了，去WTO提告中國大陸，如果中國大陸反將我們一軍，台灣都沒有開放我們的農產品，那該怎麼辦？我看這個才是真正的原因，那是ECFA不是WTO」。