獲選2019年十大抗癌鬥士的湯佩姿，19歲罹患卵巢癌末期，經過6年的治療，今年11月29日病逝，得年25歲。湯佩姿告別式已於本月11日落幕，而她生前簽下器官捐贈卡，在安寧病房完成眼角膜捐贈，讓兩位幸運兒重生，令人動容。

湯佩姿11月29日在親友的陪伴下，安詳、無痛苦的狀況下離世，她生前留下一段文字，表示：「面對『離開』的課題，我難免也會感到害怕、會沮喪⋯⋯但至少在生命中的最後一段旅程，我過得非常充實，所以已經沒有遺憾了。」

「長庚社會公益作伙來」在臉書粉專透露，湯佩姿希望能把堪用的器官捐贈給需要的人，滿20歲時立即簽屬器官捐贈卡，25歲第一天她住進安寧病房，生命盡頭的到來，父母雖深度不捨，但尊重女兒的心願，在安寧病房完成眼角膜捐贈，「她的雙眼，也將透過兩位幸運兒繼續看向世間的種種美好與希望。」

貼文也提到，湯佩姿在醫護團隊與親友的陪伴下，身穿最愛的白色洋裝，化著淡妝，嘴角微微上揚，已卸除身上的病痛，帶著所有人的祝福，美麗地飛向天家。

湯佩姿的告別式辦在高雄，於12月11日舉行，家人在臉書粉專PO告別式的照片，感謝外界的關心和參與，希望別再為湯佩姿哭泣，「她會帶著大家的祝福，在天家吃著她最愛的雞排、喝著珍奶、翹二郎腿看亞蘭姐的歌仔戲的。」

癌友作家H留言：「我到現場去看妳了！見妳最後一面時，我摘下口罩和墨鏡，希望妳看淸楚，帥氣哥哥的臉，我也會永遠記得妳的樣子！」戰勝癌症的部落客謝采倪也感性寫道：「佩姿，我們都很愛妳，覺得翹著二郎腿吃雞排配珍奶的畫面，實在很有妳的個性XD相信妳在天上一定會過得很好，所以我們不會再哭泣了。（短時間內，至少我能做到哭少次一點）我們都不會忘記妳，所以也請妳不要忘記很愛妳的我們唷！」女星吳怡霈則祝福：「笑起來最美最樂觀的女孩，去天上當最美麗的天使」，其餘網友也湧入留言，希望湯佩姿一路好走。