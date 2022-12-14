休兵近1個月後，111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽第二階段，14日起移師台灣科大體育館連打4天，尋求4連霸的衛冕軍世新女籃、上季第3文化，雙雙以大比分輕取台體大、台北商大，開季4連勝並轡領先。

世新此役12人都得分、6人上雙，包括大一菜鳥大前鋒蔡佑蓮，本季初入UBA迄今4戰的個人雙新高19分、7籃板，助隊111比53贏台體大，本季單場最高得分、3度破百，也是105學年起跨季對戰8連勝台體。

台體苦吞開季4連敗，最近一次贏世新，已是2015年12月27日104學年預賽的84比73，但仍小有收穫，156公分大二後衛李思嬡替補24分鐘，三分球5投中3拿個人兩年來最高12分，也是繼開季戰對台科大6投中3得11分後，2度上雙。

李思嬡UBA生涯也首逢世新3位大一菜鳥，也是小她1屆的金甌女中學妹游沁樺、邱詠鈴與張婕柔，她說：「這是繼中正盃後我再度跟3個學妹卯上，中正盃是盃賽，今天UBA肯定不一樣，所以我們都很認真相互攻防。」

李思嬡說：「碰到182公分的游沁樺及比我高半個頭的張婕柔，以及後衛邱詠鈴，我沒在怕，也半開玩笑求饒說不要守我、讓我投，結果不拜託還好，她們3人比在中正盃守我守得更用力。」

游沁樺回應：「李思嬡雖是金甌學姊，109學年她高三、我們3人高二，搭配1年替金甌重返暌違6年的HBL女籃8強，但現在UBA我們成了對手，守她當然不能手軟。」

游沁樺先發24分鐘拿10分，開季連4場上雙，外帶6籃板、3助攻、2抄截，張婕柔則替補17分鐘貢獻5分、3籃板、4助攻、3抄截，邱詠鈴也是替補，出賽9分鐘送出開季次多的5助攻，3人都沒有菜鳥的生澀，另外兩位來自北一女的大一新鮮人，蔡佑蓮本戰得分籃板新高，開季4戰3度得分兩位數，後衛宋瑞蓁替補12分鐘得8分，效率也很高。

文化109比54輕取本季重返一級的北商，也是開季3度破百，也收下跨季對戰4連勝，文化12人也有得分紀錄、5人上雙，大二中鋒郭虹廷20分、5籃板，這也是開季她連4場都拿20分、生涯頭一遭，自己都覺得神奇。

文化女籃大三「三劍客」王玥媞、黃巧鈞、鄭慧慈，則各得17、16、15分，「連號」一樣罕見，另葉欣宜13分本季最高。

北商開季4連敗，出身北一女的大一菜鳥康奕喬三分球5投中2拿12分，平第二戰對成大也得12分的個人最高。

台灣體大李思嬡（右）貢獻全隊最高12分。（大專體總提供）