前男團「B.A.D」 Danny（黃丹尼）今（14）日宣布接下民視《我的朋友很好動》主持棒，該節目結合藝人運動以及高科技運動科學，帶領觀眾一窺藝人運動生活，同時懂得如何正確、有效率的做運動，遠離運動傷害的危機。而每一集Danny也會帶著藝人前往運動醫學中心進行檢測，就連「魔獸」霍華德都曾經慕名而來。

在《我的朋友很好動》當中，Danny每集拜訪一位藝人，並真實體驗他們的運動日常。原本對自己的運動細胞極具信心的Danny，在體驗了幾項藝人們的運動項目之後，他說：「我太有自信，每一集都是運動大冒險！」Danny分享有次跟著夢多苦練健體項目，隔天手痠到差點抬不起來，之後還跟著跟安歆澐的龍舟隊一起在花蓮鯉魚潭上滑龍舟，考驗肌力。

Danny日前與曾入選國手的許孟哲打冰球，穿著滑冰鞋以及全身裝備練習的模樣就像「企鵝踏步」，在練習射門一擊時，Danny先往前趴在地上再站起來，已讓他氣喘吁吁。正式上場Danny又摔又滑好幾次，但為了讓觀眾了解打冰球，他說要翻滾滑幾次都沒關係。