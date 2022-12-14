社團性質的竹南高中14日以24比6擊敗南港高工，寫下社團打敗科班球隊的難得紀錄，搭上晉級末班車，隊史首度挺進高中棒球聯賽鋁棒組32強。

竹南高中高三球員放棄模擬考也要繼續比賽，今天趁著趁著南港高工投手不穩，1局下利用四死球、野手選擇、暴投、投手犯規堆壘，杜豐均、劉安庭安打連發，接著不死三振、保送，黎緯珉、鍾治鈞、邱振翔、鍾勳頡都敲出安打，一舉吃下10分大局打出氣勢。

南港高工在2局上靠著連續5次四壞球以及投手犯規回敬，2出局後以2安打串聯追回5分，不過竹南高中持續進攻，2局下猛攻兩輪，再以9安打5保送鯨吞14分擴大差距。

「運氣好！」竹南高中總教練宋炳宏賽後笑說，相隔兩年重返全國賽，過程比結果重要，沒想到可以擊敗科班球隊，「可能因為天冷，投手控不好，第一局大局打下來很關鍵，第一次晉級算是隊史紀錄了！」

宋炳宏點名擔任捕手的高三黎緯珉表現不錯，打第一棒也繳出單場3支2，「他本來是二壘手，希望讓原本蹲捕的學弟以不同角度看比賽，所以自請當捕手，讓學弟守二壘，效果看起來不錯。」

黎緯珉坦言贏球很爽，前一場南港高工跟羅東高工比數差距較大，就評估今天有機會贏球，「放棄模擬考也沒關係，棒球比較重要」。宋總提到，隊上有4名高三生，今天原本都要模擬考，但為了打全國賽都放棄，因為老師、家長也都同意，就沒什麼好說了。

竹南高中全隊25人，宋炳宏說，學校以升學為主，球隊人數少，聯賽只夠報一組，因為平常練硬式，所以選擇鋁棒組，可以跟科班競技也是難得的機會。