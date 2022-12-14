行政院長蘇貞昌日前對小三通復航表示擔憂，認為在大陸疫情升溫的情況下，國內的藥品可能遭搶貨；衛福部長薛瑞元也幫腔，指大陸人就算沒來台灣，藥品也可能被搜刮。對此，連戰兒子、國民黨副主席連勝文今（14）日就表示，「看到蘇貞昌為了刻意阻斷兩岸交流，居然說開放小三通會讓大陸人來台灣搶藥這種傻話，結果害慘了想回家的台灣人」，同時更強調「看來除了2024年讓民進黨『下台』之外，大概也沒有其他方法，可以讓民進黨真正了解他們讓人民生氣及討厭的原因了！」

連勝文今日在臉書上表示，報載民進黨把敗選的原因歸咎於TikTok等社群媒體，再看到蘇貞昌為了刻意阻斷兩岸交流，居然說開放小三通會讓大陸人來台灣搶藥這種傻話，結果害慘了想回家的台灣人！這讓連勝文直呼，「我不知道民進黨這些鬼扯蛋是否屬於該黨特有的綠色幽默，但我非常確定，台灣2022年最佳無厘頭大獎，非蘇貞昌莫屬！」

連勝文也提及，根據他觀察周遭TikTok的用戶，大都是年紀較輕的人，內容絕大多數都是有關演藝、運動明星或是正妹，要不然就是搞笑片段，連勝文說，「我從未看過也沒有收過有關政治性的TikTok影音內容！這種型態影音內容本來就非常的短，要傳達複雜的政治訊息，或是討論嚴肅的話題，在這種平台上根本就不太受歡迎，年輕人恐怕也不太會去點閱，所以民進黨把年輕人得票率下降的原因怪到年輕人看TikTok，這真是滑稽到極點！」

再來，連勝文也說，中國大陸本地不論西藥或中藥的製藥產業已經非常成熟，甚至還能出口，「大陸若真的缺藥，而本地藥廠又做不出，直接跟國際藥廠買就好了，搞得累個半死又坐船又坐飛機來台灣搶藥做什麼？」連勝文更指出，「民進黨檢討了半天，對於他們欺騙台灣民眾，刻意阻擋BNT疫苗的行為，並不認為這是敗選的原因之一，反而說大陸人要來搶藥！」

最後連勝文說，「該黨豢養的網軍及媒體走狗用毫無人性的方式去霸凌不同意見者，民進黨也不覺得這是造成選民反感的因素，反而怪到無傷大雅的TikTok頭上！看來除了2024年『下台』之外，大概也沒有其他方法，可以讓民進黨真正了解他們讓人民生氣及討厭的原因了！」