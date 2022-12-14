隨著疫情趨緩，各國邊境紛紛解封，台灣擁有傑出的醫療人才與先進的醫療技術，一直以來都是各國觀光客從事醫療觀光、健康養生的最佳目的地。高雄市立大同醫院超前部署與台灣觀光醫療發展協會特別於14日簽訂合作備忘錄，透過大同醫院專業的特色醫療量能、整合照護，鏈結台灣觀光醫療發展協會的相關計畫，期望讓更多的海內外人士前來感受台灣優質的醫療照護，並帶動南台灣的觀光醫療相關產業發展。

大同醫院院長傅尹志（左）與台灣觀光醫療發展協會理事長許景琦簽定合作備忘錄，明年也將共同前往杜拜參加國際醫療展。（大同醫院提供）
大同醫院院長傅尹志（左）與台灣觀光醫療發展協會理事長許景琦簽定合作備忘錄，明年也將共同前往杜拜參加國際醫療展。（大同醫院提供）

高雄市立大同醫院院長傅尹志表示，「高雄的美和好，應該透過醫療、人文、旅遊激盪火花，多元深度行銷國際。」就任院長一年多來，從擴建醫療服務空間，到提升全方位醫療照護，希望透過這一次跟台灣觀光醫療發展協會的合作，帶領全體同仁共同擴大公共衛生服務跟醫療範圍，造福更多的民眾。

台灣觀光醫療發展協會理事長許景琦表示，他與高雄的淵源相當深，此次很高興能夠跟大同醫院結盟，共創南台灣大健康產業無限的未來。台灣觀光醫療發展協會也將結合大同醫院預計在2023年1月底，組隊前往中東地區的杜拜參加第48屆阿拉伯國際醫療設備展（Arab health)，並共同製作阿拉伯文的醫療宣傳影片，希望能夠吸引更多海外人士，前來台灣感受豐富多元、貼心、溫暖且又高端科技的專業醫療照護。

簽約儀式圓滿完成之後，雙方也將針對國際醫療的合作、醫療行程企劃執行、外語翻譯人員的支援、醫療人員的交流互訪等各方面充分合作。

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