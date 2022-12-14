學術會議對一般人而言較少關心，但最近一則「紀念劉備託孤1800周年學術研討會」的新聞卻在大陸引發熱議，有不少網友認為主題略顯荒唐，承辦方回應稱，類似研討會每年都有，是正常的學術探討。有學者認為，地方文旅部門不能為了發展經濟而劍走偏鋒，製造噱頭，進而與學術捆綁。

中國經典小說《三國演義》中記載，蜀漢劉備與東吳大戰失敗後，在白帝城病危，將諸葛亮招到白帝城，並把兒子劉禪託付給諸葛亮。

香港星島網報導，大陸重慶市三國文化研究會、夔州博物館稱將於2023年4月至6月在重慶奉節、四川成都召開「紀念劉備託孤1800周年學術研討會」，正在進行徵文選題，方向包括劉備託孤的文化意蘊及現代價值研究；劉備託孤的人才思想研究；劉備託孤在中國歷史上的影響等，也接受其他三國蜀漢議題。

然而，消息一出，該研討會便遭遇網友們的調侃甚至「群嘲」，有不少網友認為主題略顯荒唐，也有人調侃說，「這事劉備知道嗎？」針對網友質疑，作為承辦方之一的重慶市三國文化研究會的名譽會長趙貴林回應說，本次研討會主要是通過「劉備托孤」的歷史典故研究三國文化。類似研討會每年都有，這是正常的學術探討。

中國海洋大學文學與新聞傳播學院教授王天定撰文指出，當下文化旅遊市場競爭激烈，各地都競相出招，支持舉辦各種學術會議。不過，各地方文旅部門應該避免急功近利，更不能劍走偏鋒，製造噱頭吸引眼球，進而與學術捆綁。若把學術變成行銷的化妝品，就消解了學術應有的嚴肅性，對當地文旅事業反而會造成不良影響。

文章認為，學術研究唯一目的，就是研究真問題、探討學理、發現真相。舉辦學術研討會，自然是為學者交流學術成果搭建平台，而不能為了一些急功近利的目的，變成吸引眼球的工具。